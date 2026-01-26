الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم مجالس الأسرة في منطقة الختم

خليفة الخييلي والحضور في صورة جماعية خلال الفعالية (من المصدر)
27 يناير 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، مبادرة «مجالس الأسرة»، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين - «أقدر» ومجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وبحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حيث ألقى محاضرة خلال الجلسة بعنوان «قيم المواطنة الإيجابية في الأسرة الإماراتية»، في مجلس الختم بأبوظبي.
وتناول اللواء الركن خليفة حارب الخييلي مفهوم القيادة الاستثنائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى قيادة التأسيس التي أرست دعائم الاتحاد، وقيادة التمكين قادت مسيرة التطوير المؤسسي، وواكبت التحولات المتسارعة، من خلال استحداث الوزارات المتخصصة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي. واختتم المحاضرة بالتأكيد على أن المواطن الإيجابي هو من يجسد حب الوطن قولاً وفعلاً.

