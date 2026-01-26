الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل وزيرة التغير المناخي ويطّلع على برنامج «الوزاري البيئي»

محمد الشرقي في حديث مع آمنة الضحاك خلال الاستقبال (وام)
27 يناير 2026 01:48

الفجيرة (وام) 

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. 
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، أهمية الجهود المبذولة في مجال البيئة والتغير المناخي بالدولة، ودور المؤسسات الحكومية في تعزيز السياسات البيئية المُستدامة وحماية الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجياتها في هذا القطاع الحيوي. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على برنامج المجلس الوزاري البيئي المقرر عقده في وادي الوريعة بإمارة الفجيرة. 
وأعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعته للقطاع البيئي ودعمه المستمر للمبادرات والمشاريع الوطنية التي تعزز الاستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية، مؤكدةً حرص الوزارة على تطوير البرامج البيئية بما يخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.

