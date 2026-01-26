الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري الأردن وفلسطين

ولي عهد الفجيرة لدى استقباله السفير الأردني (وام)
27 يناير 2026 01:48

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلّاً على حدة، ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وعبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة.
ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدِما للسلام على سموه، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما. 
كما استقبل سموه معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر مستجدات المنظومة التعليمية الوطنية على صعيد مُخرجات التعليم والبيئة التربوية.

أخبار ذات صلة
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 700 ألف طفل يواجهون تحديات العودة للدراسة في غزة
إسرائيل توافق على إعادة فتح محدود لمعبر رفح
فلسطين
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الأردن
الفجيرة
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©