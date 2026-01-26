ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري الأردن وفلسطين

الفجيرة (وام)



استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلّاً على حدة، ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وعبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدِما للسلام على سموه، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما.

كما استقبل سموه معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر مستجدات المنظومة التعليمية الوطنية على صعيد مُخرجات التعليم والبيئة التربوية.