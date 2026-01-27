الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الهندية بمناسبة يوم الجمهورية

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الهندية بمناسبة يوم الجمهورية
27 يناير 2026 10:59

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بمناسبة يوم الجمهورية الـ77 لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة في الدولة. وأكد سعادة الدكتور ديباك ميتال، في كلمته خلال الحفل، اعتزازه الكبير بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مُعرباً عن شكره لدولة الإمارات على ما توليه من اهتمام بالغ بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وعلى دعمها المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن هذه المناسبة تتيح للهند الاحتفاء بشريك استراتيجي مميز هو دولة الإمارات، التي حققت خلال أكثر من خمسة عقود إنجازات استثنائية تُعد نموذجاً مُلهمِاً في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، التي لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تقوم على الطموح والرؤية المشتركة، وأن العلاقات الإماراتية الهندية راسخة وتقوم على الثقة والطموح المشترك، معرباً عن ثقته بأن البلدين يمضيان معاً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

المصدر: وام
