الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في أبوظبي

انطلاق منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في أبوظبي
27 يناير 2026 12:13

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي.
ويعقد المنتدى على مدار يومين في مقر المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان: "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط".
ويشارك في المنتدى رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

المصدر: وام
