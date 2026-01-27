الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة

أكدت أميليا لكرافي، عضو البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين المقيمين في أفريقيا والشرق الأوسط، والأمين العام للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، أن دولة الإمارات تمتلك نموذجا رائدا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل البرلماني ومساهمتها الفاعلة في عملية صنع القرار.

وقالت، على هامش الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، إن تمكين المرأة يشكل اليوم ركيزة أساسية في مساعي الدول كافة لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وإن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في المنتدى، الذي وفر منصة مثالية لتبادل الآراء والتجارب، والتعرف على الجهود المبذولة في قضايا الإدماج، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بقضايا الإدماج، ولا سيما إدماج المرأة، وتعمل بشكل مستمر على منحها الفرص لتحقيق التميز والإنجاز في المجالات المختلفة.

وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك تشريعات واضحة وإرادة قوية لدعم حضور المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية إلى جانب دعم حضورها في المنظمات والهيئات الدولية، انطلاقا من الإيمان العميق بدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن المنتديات البرلمانية النسائية تشكل أداة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات التشريعية، مؤكدة أن العمل البرلماني المشترك يسهم في دعم السياسات الداعمة للمرأة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكدت أميليا لكرافي أهمية استمرار هذه الحوارات البناءة، مشيدة بدور دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية التي تعزز الحوار والتفاهم، وتسهم في ترسيخ مكانة المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصنع المستقبل.



