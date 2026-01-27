الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة

الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة
27 يناير 2026 15:18

أكدت أميليا لكرافي، عضو البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين المقيمين في أفريقيا والشرق الأوسط، والأمين العام للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، أن دولة الإمارات تمتلك نموذجا رائدا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل البرلماني ومساهمتها الفاعلة في عملية صنع القرار.
وقالت، على هامش الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، إن تمكين المرأة يشكل اليوم ركيزة أساسية في مساعي الدول كافة لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وإن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات بارزة في هذا الملف.
وأعربت عن فخرها بالمشاركة في المنتدى، الذي وفر منصة مثالية لتبادل الآراء والتجارب، والتعرف على الجهود المبذولة في قضايا الإدماج، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بقضايا الإدماج، ولا سيما إدماج المرأة، وتعمل بشكل مستمر على منحها الفرص لتحقيق التميز والإنجاز في المجالات المختلفة.
وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك تشريعات واضحة وإرادة قوية لدعم حضور المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار، إلى جانب دورها المتنامي في القطاعات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية إلى جانب دعم حضورها في المنظمات والهيئات الدولية، انطلاقا من الإيمان العميق بدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن المنتديات البرلمانية النسائية تشكل أداة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات التشريعية، مؤكدة أن العمل البرلماني المشترك يسهم في دعم السياسات الداعمة للمرأة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأكدت أميليا لكرافي أهمية استمرار هذه الحوارات البناءة، مشيدة بدور دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية التي تعزز الحوار والتفاهم، وتسهم في ترسيخ مكانة المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصنع المستقبل.

 

 

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية

 
 

المصدر: وام
الإمارات
الشيخة فاطمة
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©