حاكم رأس الخيمة يطّلع على جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والبرامج التعليمية الهادفة إلى إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تضع التعليم في صدارة الأولويات، باعتباره ركيزة أساسية للتطور، مثمّناً جهود الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، وتواكب توجهات الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار.

وأشار سموه إلى حرص إمارة رأس الخيمة على دعم جهود الوزارة، والمضي قدماً في تبنّي البرامج التعليمية التي تسهم في توفير منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وإعداد أجيال مؤهلة تمتلك مهارات المستقبل، لتكون فاعلة في مسيرة التطوير الوطني.

من جانبها، أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه المتواصل لقطاع التعليم، وحرصه الدائم على متابعة شؤونه، بما يسهم في تعزيز جودة مخرجاته وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأشادت معاليها بالمبادرات الرائدة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، والتي تمثل نموذجاً متقدماً في دعم مسارات تطوير التعليم، وتعزيز تكامل المنظومة التعليمية، وترسيخ دور المدرسة في بناء الإنسان وتنمية مهارات الطلبة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال التعليم.

حضر اللقاء المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وعدد من المسؤولين.