الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أم الزمول" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

"أم الزمول" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
27 يناير 2026 17:10

سجلت أم الزمول (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.
وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سُجِّلت على الدولة هذا اليوم 27.1 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
أم الزمول
العين
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الإمارات
درجة الحرارة
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©