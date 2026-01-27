"أم الزمول" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

سجلت أم الزمول (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

وكتب المركز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سُجِّلت على الدولة هذا اليوم 27.1 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

