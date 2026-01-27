الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الشرق الأوسط

منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الشرق الأوسط
27 يناير 2026 17:11

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي فيكتور لوكاشينكو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الشرق الأوسط.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا، وسبل تنميتها في مختلف القطاعات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.

المصدر: وام
