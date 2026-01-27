الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
27 يناير 2026 18:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:00، والمد الثاني عند الساعة 08:30، والجزر الأول عند الساعة 15:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:10.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06، والمد الثاني عند الساعة 04:42، والجزر الأول عند الساعة 11:39، والجزر الثاني عند الساعة 23:55.

المصدر: وام
