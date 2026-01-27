الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي «زعبيل ديستريكت»

محمد بن راشد يطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي «زعبيل ديستريكت»
27 يناير 2026 18:00

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي «زعبيل ديستريكت».
وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي - زعبيل ديستريكت - ليستوعب 125 ألف متخصص على مساحة 17 مليون قدم طابقي.. بقيمة إجمالية 100 مليار درهم.. لنحقق هدفنا بأن نكون ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سيضم المشروع الجديد توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً.. ومركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربع، يستوعب 6000 شركة و30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة لإطلاق مركز للفنون والثقافة ومركز مؤتمرات وبنية تحتية تقنية هي الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية».
وأكد سموه أن «اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم».

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زعبيل ديستركت
مركز دبي المالي العالمي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©