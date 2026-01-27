الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير

برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
27 يناير 2026 19:29

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تعقد «البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين» فعاليات نسختها الثانية، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، في منطقة العين.
تمثِّل البطولة فعالية رياضية نوعية في مجال الطيران، تجمع بين الابتكار العلمي والتقنيات الحديثة وروح المنافسة الرياضية.
وتُعَدُّ البطولة منصة دولية متخصِّصة في مجال الطيران اللاسلكي، وتستقطب في نسختها الثانية 86 رياضياً محترفاً من 26 بلداً، وأكثر من 20 جهة مشاركة، تتنافس في عروض جوية لطائرات مصغَّرة يتم التحكُّم فيها عن بُعد، ما يوفِّر تجربة تعليمية وترفيهية تستقطب أكثر من 3000 زائر.
تتضمَّن منافسات البطولة فئات عدة، هي الفئة الأساسية، والفئة الرياضية، والفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، والفئة غير المحدودة، وفئة الاستعراض الحر، ما يُتيح مشاركة واسعة لمختلف مستويات المهارة والخبرة، ويعزِّز التنافسية وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية.
ويتضمَّن برنامج البطولة، على مدى خمسة أيام، سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل عروضاً جوية ليلية، وبطولة تنافسية لطلبة جامعات دولة الإمارات في اختصاص هندسة الطيران، حيث يتنافسون في تصميم الطائرات المسيَّرة وتصنيعها والطيران بها، ما يسهم في تطوير تصاميم الطائرات وعلوم الطيران، ويسلِّط الضوء على أمهر المهندسين وأفضل التصاميم للطائرات المستقبلية.
ويتضمَّن برنامج البطولة أيضاً فرصاً تعليمية من خلال 10 ورش عمل متقدمة ومبتدئة، في إطار برنامج متكامل يعكس مكانة منطقة العين وجهة رياضية لاستضافة الفعاليات النوعية والمتخصِّصة.
وتسهم البطولة في حصول المشاركين على عروض عمل في مجال الطائرات ذات التحكُّم عن بُعد، وتعزيز حضور رياضة الطيران اللاسلكي، ودعم المواهب الناشئة والهواة، ما يرسِّخ دور الفعاليات الرياضية المتخصصة في نشر ثقافة الابتكار والعلوم التطبيقية المرتبطة بقطاع الطيران.
ويشكِّل الإقبال المتزايد على المشاركة في النسخة الثانية من البطولة استمراراً للنجاح الذي حقَّقته نسخة عام 2025، التي شهدت مشاركة 40 رياضياً من 16 بلداً و10 جهات مشاركة، ما يعزِّز مكانة منطقة العين مركزاً لاستضافة البطولات الدولية المتخصِّصة، ويدعم توجُّهات استقطاب الفعاليات النوعية التي تجمع بين الرياضة والتقنية والمعرفة.
للتسجيل والاطِّلاع على برنامج البطولة، يمكن زيارة: https://imacuae.com/index#featured-3.

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية
المصدر: وام
البطولة الدولية للطيران اللاسلكي
العين
الطيران اللاسلكي
هزاع بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©