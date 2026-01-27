الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد «مصدر» بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الشركة

27 يناير 2026 22:22
27 يناير 2026 22:22

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس الشركة، ونجاح تنظيم فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».

وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة، وأعرب عن شكره لجهودهم في إنجاح دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يجسد رؤية الدولة في بناء جسور التعاون والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات والدول.

كما أشاد سموه بالدور المحوري الذي تؤديه «مصدر» في تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مقومات التنمية المستدامة عالمياً، والعمل من أجل مستقبل مستدام للجميع، مشيراً سموه إلى أن الشركة تسهم بدور مهم في تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، مجسدة نهجها تجاه دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة بما يعود بالخير على البشرية.

من جانبهم، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام الذي يوليه بالكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، مثمنين دعم سموه للمبادرات والفعاليات التي تستضيفها الدولة، وفي مقدمتها «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، مما أسهم في مواصلة تحقيق أهدافه في تسريع جهود التنمية المستدامة في العالم.
حضر اللقاء، عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.

وقد حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على مدى عقدين نمواً متسارعاً مكنها من أن تصبح إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة عبر محفظة مشاريع، أسهمت في ترسيخ مكانتها ودورها في تطوير منظومة الطاقة، وصياغة مستقبل القطاع، حيث تنتشر مشاريعها المبتكرة اليوم في أكثر من 45 دولة حول العالم.

وتستضيف الشركة سنوياً «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال الاستدامة، ويتضمن الأسبوع حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية التي أطلقها سموه لتكريم أصحاب الحلول المستدامة، بجانب سلسلة من الفعاليات والنقاشات التي تتمحور حول تسريع وتيرة التنمية المستدامة المسؤولة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل، وتعد دورة عام 2026 الأضخم منذ انطلاق الأسبوع.

