علوم الدار

عبدالله بن زايد يصل إلى الكويت في زيارة عمل

عبدالله بن زايد يصل إلى الكويت في زيارة عمل
27 يناير 2026 22:36

وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الكويتية في زيارة عمل إلى دولة الكويت الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله إلى المطار الأميري، معالي عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، ابتداء من يوم 29 من شهر يناير الجاري ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

ويضم الوفد المرافق لسموه، خلال الزيارة، الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
عبدالله علي اليحيا
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية
الإمارات
الكويت
عبدالله بن زايد
العاصمة الكويتية
الإمارات والكويت
