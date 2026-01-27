«العدل» تنظم ورشة حول استرداد الأصول

أبوظبي (وام)



نظمت وزارة العدل، بالتنسيق مع مكتب الادعاء العام في المملكة المتحدة، ورشة عمل متخصصة حول استرداد الأصول، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بمشاركة مختصين من النيابات الاتحادية والمحلية، ووزارة الداخلية وشرطة دبي.

وأكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير أدوات التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول ومكافحة الجرائم المالية. قدم محاضرات الورشة وفد رفيع المستوى من مكتب الادعاء العام في المملكة المتحدة، ضم نخبة من الخبراء المتخصصين، من بينهم آدريان فوستر، رئيس شعبة عوائد الجريمة لدى مصلحة النيابة العامة الملكية، وريبيكا هاريس، رئيسة وحدة الاسترداد الجنائي في شعبة عوائد الجريمة، ولين هندرسون، رئيسة وحدة الاسترداد المدني، وكيري مويس، نائب عام الارتباط لدى مصلحة النيابة العامة الملكية في السفارة البريطانية.