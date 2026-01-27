الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدل» تنظم ورشة حول استرداد الأصول

مشاركون في الورشة (وام)
28 يناير 2026 01:58

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة العدل، بالتنسيق مع مكتب الادعاء العام في المملكة المتحدة، ورشة عمل متخصصة حول استرداد الأصول، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بمشاركة مختصين من النيابات الاتحادية والمحلية، ووزارة الداخلية وشرطة دبي.
وأكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير أدوات التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول ومكافحة الجرائم المالية. قدم محاضرات الورشة وفد رفيع المستوى من مكتب الادعاء العام في المملكة المتحدة، ضم نخبة من الخبراء المتخصصين، من بينهم آدريان فوستر، رئيس شعبة عوائد الجريمة لدى مصلحة النيابة العامة الملكية، وريبيكا هاريس، رئيسة وحدة الاسترداد الجنائي في شعبة عوائد الجريمة، ولين هندرسون، رئيسة وحدة الاسترداد المدني، وكيري مويس، نائب عام الارتباط لدى مصلحة النيابة العامة الملكية في السفارة البريطانية.  

أخبار ذات صلة
رئيس باكستان يلتقي نهيان بن مبارك خلال زيارته لأبوظبي
نهيان بن مبارك: التقدّم التكنولوجي والقيم الإنـسانية لا يتعارضان
أبوظبي
وزارة العدل
وزارة الداخلية
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©