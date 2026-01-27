الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3.9 مليون مستخدم لحافلات النقل العام في عجمان

7 خطوط داخلية و4 خارجية ضمن منظومة النقل العام في عجمان (وام)
28 يناير 2026 01:58

عجمان (وام)

بلغ عدد مستخدمي حافلات النقل العام في إمارة عجمان خلال عام 2025، 3 ملايين و936 ألفاً و406 مستخدمين، عبر الخطوط الداخلية والخارجية، بنسبة نمو بلغت 1.97% مقارنة بعام 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات النقل الجماعي في الإمارة.
وأوضحت هيئة النقل في عجمان، أن منظومة النقل العام تضم 7 خطوط داخلية و4 خطوط خارجية، تُسهم في تعزيز سهولة التنقل وربط المناطق الحيوية داخل الإمارة وخارجها، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وأكدت الهيئة أهمية الدور الحيوي لقطاع النقل العام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار جهودها في تطوير وتحسين خدمات النقل ورفع كفاءة التشغيل، بما يواكب النمو العمراني والكثافة السكانية في الإمارة.
من جانبه، أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة، أن تزايد أعداد مستخدمي حافلات النقل العام يعكس ثقة الجمهور في جودة الخدمات، مما يعزِّز من نجاح الهيئة في توفير خيارات نقل جماعي آمنة ومريحة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

