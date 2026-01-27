«إيدج» توقِّع اتفاقية لاستكشاف فرص نشر وتوطين منصّة لوجستية ذاتية متقدمة

أبوظبي (وام)



أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، الرائد على مستوى العالم في البحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة، وكل من: «ستير إيه آي»، المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل في البيئات الوعرة، و«مايكروبوليس»، الشركة المتخصّصة في تصنيع الأنظمة الروبوتية، وذلك بهدف استكشاف فرص نشر وتوطين منصة لوجستية ذاتية متقدمة.

وقال بدر الجابري، نائب الرئيس لتقنيات التصنيع في إيدج «بريدج»: «بصفتنا قوة دافعة لإدماج التقنيات الناشئة في المنظومة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، نعمل على توسيع شراكاتنا مع منظومة الاستقلالية الوطنية المتنامية لتعزيز تطوير أنظمة تصنيع متقدمة، وتشكِّل هذه الاتفاقية محطة أساسية في رحلتنا نحو بناء قدرات سيادية متكاملة تمتد من البحث المتقدم، وصولاً إلى التصنيع على مستوى صناعي واسع».

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: تعكس منصة «TACTICAai» رؤيتنا للجيل القادم من الوعي الظرفي، حيث لم تَعُد المعلومات مجزّأة عبر المستشعرات أو المجالات أو المنصات، فمن خلال تنسيق البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سير العمل القراري ضمن طبقة تشغيلية موحدة، تُمكّن منصة «TACTICAai» المستخدمين من الانتقال من البيانات الخام إلى رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ، وتعمل على التحسين المستمر للعمليات عبر توصية خيارات استجابة تتكيف مع الظروف المتغيرة، مع دمج تحليلات أمنية متقدمة لرصد الانحرافات وربط مؤشرات التهديد عبر المجالات المختلفة.



خطوة جوهرية

قال فريد الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروبوليس»: يمثِّل هذا التعاون خطوة جوهرية نحو بناء قدرات لوجستية ذاتية سيادية متكاملة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين خبرات «مايكروبوليس» في المنصات الأرضية الذاتية والروبوتات الصناعية، وريادة إيدج في التصنيع والتكامل، والبحوث المتقدمة التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والاستقلالية، نسعى إلى تقديم أنظمة لوجستية ذاتية قابلة للإنتاج والتوسع، قادرة على العمل بكفاءة واعتمادية في البيئات الصناعية المعقدة.