الأربعاء 28 يناير 2026
علوم الدار

تفاهم بين جامعة خليفة وشركة «لود أوتونومس»

إبراهيم الحجري وراشد المناعي عقب التوقيع (من المصدر)
28 يناير 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «لود أوتونومس» توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين ريادة جامعة خليفة في البحوث والابتكارات وخبرات شركة «لود»؛ بهدف تعزيز التعاون في أنظمة الدفع الكهربائي والتنقل الجوي المتقدم والتعلم التطبيقي للطلبة.
وتركّز الشراكة، التي تدعم طموح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في صدارة الجيل التالي من تكنولوجيات الطيران، على المركبات الجوية غير المأهولة ذات الإقلاع والهبوط العمودي. ووقع على مذكرة التفاهم كل من: البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، وراشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس». وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: تعكس شراكة جامعة خليفة مع «لود أوتونومس» التزام الجامعة بتطوير الجيل التالي من الكفاءات الهندسية التي ستقود التقدم في تكنولوجيات الطيران المستدام والتنقل المتطور والطاقة النظيفة.
قال راشد مطر المناعي: «يتيح لنا العمل مع جامعة خليفة، التفاعل بشكل مباشر مع المهندسين والباحثين الشباب، ودعم تطوير حلول التنقل الجوي المقدم في دولة الإمارات».

رئيس باكستان يلتقي نهيان بن مبارك خلال زيارته لأبوظبي
نهيان بن مبارك: التقدّم التكنولوجي والقيم الإنـسانية لا يتعارضان
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
