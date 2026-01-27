تفاهم بين جامعة خليفة وشركة «لود أوتونومس»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «لود أوتونومس» توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين ريادة جامعة خليفة في البحوث والابتكارات وخبرات شركة «لود»؛ بهدف تعزيز التعاون في أنظمة الدفع الكهربائي والتنقل الجوي المتقدم والتعلم التطبيقي للطلبة.

وتركّز الشراكة، التي تدعم طموح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها في صدارة الجيل التالي من تكنولوجيات الطيران، على المركبات الجوية غير المأهولة ذات الإقلاع والهبوط العمودي. ووقع على مذكرة التفاهم كل من: البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، وراشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس». وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: تعكس شراكة جامعة خليفة مع «لود أوتونومس» التزام الجامعة بتطوير الجيل التالي من الكفاءات الهندسية التي ستقود التقدم في تكنولوجيات الطيران المستدام والتنقل المتطور والطاقة النظيفة.

قال راشد مطر المناعي: «يتيح لنا العمل مع جامعة خليفة، التفاعل بشكل مباشر مع المهندسين والباحثين الشباب، ودعم تطوير حلول التنقل الجوي المقدم في دولة الإمارات».