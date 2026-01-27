الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون لتشغيل حافلات ذاتية القيادة بأبوظبي

وليد البلوشي ورايان تشان عقب التوقيع (وام)
28 يناير 2026 01:58

أبوظبي (وام)

وقَّعت شركة «K2» المملوكة لحكومة أبوظبي، والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «WeRide»، للتعاون في التشغيل المشترك للحافلات ذاتية القيادة في أبوظبي، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ومركز النقل المتكامل.
وجاء توقيع المذكرة على هامش معرض يومكس 2026، وفي إطار دعم رؤية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز منظومة التنقل الذكي عبر تمكين التطبيق العملي لخدمات النقل العام ذاتي القيادة، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحلول الذكية والمستدامة في قطاع النقل.
وأكد وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة «K2»، أن التعاون الاستراتيجي مع شركة «WeRide»، يعكس أهمية الشراكات في تحقيق مستقبل تعمل فيه التقنيات ذاتية القيادة بكفاءة واستدامة.
وقال: توظِّف شركة «K2» خبرتها المحلية وقدراتها في إدارة الأساطيل وتجربتها في تنفيذ حلول التنقل على أرض الواقع، فيما تسهم «WeRide» بخبرتها العالمية في مجال المركبات ذاتية القيادة وسجلِّها الواسع في عمليات التشغيل.
من جانبه، قال رايان تشان، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «WeRide»: تُمثِّل مذكرة التفاهم مع «K2» مرحلة جديدة من نمو الشركة من خلال الشراكة لتطوير وتسويق حافلاتها ذاتية القيادة «Robobus» في أبوظبي، موضحاً أن الجمع بين تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع «L4» التي تمتلكها «WeRide»، والخبرة المحلية لشركة «K2»، يسرِّع نشر حلول نقل عام ذاتية القيادة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة في الدولة والمنطقة.

سجل حافل
تتمتع شركة «K2» بسجلٍّ حافل في تشغيل حلول التنقل عبر مجالات منظومة القيادة الذاتية، حيث قامت شركاتها التابعة باختبار سيارات الأجرة الآلية وحلول التوصيل لمسافات تجاوزت عشرات الآلاف من الكيلومترات.

أخبار ذات صلة
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
وداعاً للبحث التقليدي.. جوجل تدخل عصر المحادثة الذكية
K2 Think
كي 2 ثينك
التنقل الذكي
الحافلات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©