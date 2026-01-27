تعاون لتشغيل حافلات ذاتية القيادة بأبوظبي

أبوظبي (وام)



وقَّعت شركة «K2» المملوكة لحكومة أبوظبي، والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «WeRide»، للتعاون في التشغيل المشترك للحافلات ذاتية القيادة في أبوظبي، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ومركز النقل المتكامل.

وجاء توقيع المذكرة على هامش معرض يومكس 2026، وفي إطار دعم رؤية إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز منظومة التنقل الذكي عبر تمكين التطبيق العملي لخدمات النقل العام ذاتي القيادة، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحلول الذكية والمستدامة في قطاع النقل.

وأكد وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة «K2»، أن التعاون الاستراتيجي مع شركة «WeRide»، يعكس أهمية الشراكات في تحقيق مستقبل تعمل فيه التقنيات ذاتية القيادة بكفاءة واستدامة.

وقال: توظِّف شركة «K2» خبرتها المحلية وقدراتها في إدارة الأساطيل وتجربتها في تنفيذ حلول التنقل على أرض الواقع، فيما تسهم «WeRide» بخبرتها العالمية في مجال المركبات ذاتية القيادة وسجلِّها الواسع في عمليات التشغيل.

من جانبه، قال رايان تشان، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «WeRide»: تُمثِّل مذكرة التفاهم مع «K2» مرحلة جديدة من نمو الشركة من خلال الشراكة لتطوير وتسويق حافلاتها ذاتية القيادة «Robobus» في أبوظبي، موضحاً أن الجمع بين تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع «L4» التي تمتلكها «WeRide»، والخبرة المحلية لشركة «K2»، يسرِّع نشر حلول نقل عام ذاتية القيادة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة في الدولة والمنطقة.



سجل حافل

تتمتع شركة «K2» بسجلٍّ حافل في تشغيل حلول التنقل عبر مجالات منظومة القيادة الذاتية، حيث قامت شركاتها التابعة باختبار سيارات الأجرة الآلية وحلول التوصيل لمسافات تجاوزت عشرات الآلاف من الكيلومترات.