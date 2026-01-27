الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» ترحب بقادة وباحثي المستقبل

تعريف شامل ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا (من المصدر)
28 يناير 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جامعة السوربون أبوظبي، الجامعة البحثية الرائدة متعددة التخصصات وإحدى الركائز الأساسية للتعاون الأكاديمي الفرنسي الإماراتي، لاستقبال الطلبة وعائلاتهم والمهتمين، خلال اليوم المفتوح لعام 2026، الذي سيقام يوم 29 يناير من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساء في حرمها الجامعي بجزيرة الريم.
وصممت هذه الفعالية لتكون بوابة متكاملة إلى الحياة الجامعية، حيث توفر للزوار تعريفاً شاملاً ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى برامج مركز التعليم المستمر، وذلك في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، والقانون، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم والهندسة وإدارة الوثائق والمعلومات.
وقالت كاميل أسولين، رئيس قسم الاتصالات والتوظيف والتسويق والشؤون العامة في جامعة السوربون أبوظبي: «يسرنا الترحيب بالطلبة القادمين وعائلاتهم ومنحهم فرصة استكشاف حرم جامعة السوربون أبوظبي الممتد على مساحة 93000 متر مربع، والذي يتميز بمرافق عالمية المستوى ومجتمع متنوع وحيوي. فمن خلال الجلسات التعليمية وورش العمل والأنشطة التفاعلية، يمكن للطلبة التفاعل بشكل مباشر مع أعضاء الهيئة التدريسية، والاطلاع على برامجنا المرموقة عالمياً، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دراساتهم المستقبلية ومساراتهم المهنية. ونتطلع إلى استقبال دفعة جديدة من الطلبة الطامحين في أن يصبحوا قادة مميزين وباحثين مرموقين».

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية
أبوظبي
التعليم
الإمارات
جزيرة الريم
جامعة السوربون أبوظبي
التعليم العالي
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©