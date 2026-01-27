«سوربون أبوظبي» ترحب بقادة وباحثي المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد جامعة السوربون أبوظبي، الجامعة البحثية الرائدة متعددة التخصصات وإحدى الركائز الأساسية للتعاون الأكاديمي الفرنسي الإماراتي، لاستقبال الطلبة وعائلاتهم والمهتمين، خلال اليوم المفتوح لعام 2026، الذي سيقام يوم 29 يناير من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساء في حرمها الجامعي بجزيرة الريم.

وصممت هذه الفعالية لتكون بوابة متكاملة إلى الحياة الجامعية، حيث توفر للزوار تعريفاً شاملاً ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى برامج مركز التعليم المستمر، وذلك في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، والقانون، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم والهندسة وإدارة الوثائق والمعلومات.

وقالت كاميل أسولين، رئيس قسم الاتصالات والتوظيف والتسويق والشؤون العامة في جامعة السوربون أبوظبي: «يسرنا الترحيب بالطلبة القادمين وعائلاتهم ومنحهم فرصة استكشاف حرم جامعة السوربون أبوظبي الممتد على مساحة 93000 متر مربع، والذي يتميز بمرافق عالمية المستوى ومجتمع متنوع وحيوي. فمن خلال الجلسات التعليمية وورش العمل والأنشطة التفاعلية، يمكن للطلبة التفاعل بشكل مباشر مع أعضاء الهيئة التدريسية، والاطلاع على برامجنا المرموقة عالمياً، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دراساتهم المستقبلية ومساراتهم المهنية. ونتطلع إلى استقبال دفعة جديدة من الطلبة الطامحين في أن يصبحوا قادة مميزين وباحثين مرموقين».