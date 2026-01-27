الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

يوسف السركال: العلاقة بين الإمارات الكويت تتسم بطابع أخوي راسخ

يوسف السركال: العلاقة بين الإمارات الكويت تتسم بطابع أخوي راسخ
28 يناير 2026 01:58

دبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تتسم بطابع أخوي راسخ، يعكس تاريخاً طويلاً من المبادرات المشتركة والمواقف الملموسة التي تجسد الإرادة الصادقة للجانبين في تعزيز العمل المشترك على مختلف الصعد، لاسيما في القطاع الصحي.
وأضاف السركال أن هذا النهج تطور على مر السنين ليصبح مؤسسياً، عبر برامج تبادل الخبرات الطبية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، وبناء القدرات المهنية، بما يعكس عمق الثقة المتبادلة وحرص الجانبين على تطوير منظومة صحية تواكب تطلعات المجتمعين الإماراتي والكويتي.
كما نوه بأن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد التأكيد على قيمة التعاون الصحي كجزء أصيل من تاريخ العلاقات بين البلدين، وكمظهر من مظاهر الأخوة والوفاء التي تربط الشعبين، وتتجسد في المواقف والمسؤوليات المشتركة.
واختتم مؤكداً أن هذا الرابط التاريخي، بما يحمله من قيم مشتركة وتجربة ممتدة، يواصل أثره في وجدان الشعبين، ويترجم القرب الجغرافي والإنساني إلى إنجازات ملموسة ومسارات مستدامة في خدمة الإنسان والمجتمع.

