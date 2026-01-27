الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان النيادي: الإمارات والكويت نموذج للشراكة الخليجية الأصيلة

سلطان النيادي: الإمارات والكويت نموذج للشراكة الخليجية الأصيلة
28 يناير 2026 01:59

دبي (الاتحاد) 

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «تجسّد العلاقات الإماراتية - الكويتية نموذجاً راسخاً ومشرقاً للشراكة الخليجية الأصيلة، القائمة على عمق الروابط الإنسانية والمجتمعية بين الشعبين الشقيقين، والممتدة عبر تاريخ طويل من الأخوّة الصادقة والمواقف المتبادلة والدعم المتواصل. وتشكّل هذه العلاقة المتينة امتداداً طبيعياً لمسار تأسّس منذ بداياته على المحبة والتكافل والتكامل، ويُعدّ الشباب في جوهرها وركيزتها الأهم لاستدامتها وتعزيز حضورها عبر الأجيال».
وأضاف معاليه: «ما يجمع شباب دولة الإمارات ودولة الكويت من قيم مشتركة ورؤية خليجية موحّدة يجعل الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم ركيزة أساسية لترسيخ هذه العلاقة وتحويلها إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس في المجتمع. وينطلق تمكين الشباب في البلدين من رؤية متكاملة تؤمن بأهمية بناء الإنسان، وتهيئة البيئات الداعمة لمشاركته الفاعلة في صياغة المبادرات والمشاريع التنموية، بما يعكس ثقة القيادتين بقدرات الشباب ودورهم المحوري في صناعة التغيير واستشراف المستقبل».
وتابع معالي النيادي: «إن التعاون الشبابي بين الإمارات والكويت يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات، وترجمة القيم الأخوية إلى نماذج عملية في مجالات العمل التطوعي والثقافي والمجتمعي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمة الشراكة الخليجية، وقادر على حمل إرث الأخوّة وتعزيزه. ويظل الشباب الجسر الأمتن الذي يربط حاضر العلاقة الإماراتية - الكويتية بمستقبلها، ويقدّمها نموذجاً ملهماً لعلاقة راسخة لا تتأثر بتغيّر الظروف، وتزداد قوة مع الزمن».

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
الإمارات: تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الأساسية
سلطان النيادي
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©