علوم الدار

120 باحثاً يناقشون تطورات الذكاء الاصطناعي في المؤتمر الطلابي لجامعة العين

صورة جماعية لضيوف المؤتمر بحضور شما بنت محمد وطاقم الجامعة (وام)
28 يناير 2026 01:59

العين (وام) 

انطلقت، أمس برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثاني لجمعية إدارات عمادات شؤون الطلبة المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي بلا حدود.. رحلة الطلبة نحو المستقبل»، وذلك في مقر جامعة العين بمدينة العين، ويستمر حتى الخميس. 
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 120 باحثاً قدموا ما يزيد على 120 ورقة بحثية، يمثلون 26 جامعة من 10 دول عربية، هي: الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق، المغرب، تونس، ومصر. 
وقالت الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر: «إن مفهوم بلا حدود في الذكاء الاصطناعي لا يعني إلغاء الضوابط، بل يعني ذوبان الفواصل بين الواقع وما يمكن أن يكون، وهنا أوجه رسالتي للشباب، أنتم مطالبون باستعادة دفة القيادة فالآلة تمتلك السرعة والبيانات، لكنكم تمتلكون الحكمة والضمير، لا تجعلوا الخوارزميات تكتب سرديتكم، بل اجعلوا عقولكم ووجدانكم هي من يخط فصول المستقبل مستخدمین ريشة الذكاء الاصطناعي». 
من جانبه، أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن المؤتمر الطلابي السنوي الثاني يعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي الطلابي، وتعزيز دور الطلبة في استشراف المستقبل وصناعة المعرفة. 

