علوم الدار

علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمان الإيطالي

علي النعيمي وياكوبو موروني خلال اللقاء بحضور سارة فلكناز وشيخة الكعبي وحميد الطاير (من المصدر)
28 يناير 2026 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في أبوظبي، ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية للمناخ والبيئة في البرلمان الإيطالي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.
حضر اللقاء كل من: سارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، وحميد أحمد الطاير، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، لاسيما في مجالات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي:  تمثل العلاقات الإماراتية الإيطالية نموذجاً للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أن تطوير قنوات التواصل البرلماني يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التنسيق البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تنتهج سياسة ثابتة تقوم على نشر قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

