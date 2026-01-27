الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفجيرة الخيرية» تسجل 96 ألف تبرع إلكتروني

«الفجيرة الخيرية» تسجل 96 ألف تبرع إلكتروني
28 يناير 2026 01:59

الفجيرة (وام)

سجلت جمعية الفجيرة الخيرية، إنجازاً لافتاً في مسار التحول الرقمي خلال عام 2025، بعدما بلغ عدد التبرعات الإلكترونية الواردة عبر منصاتها الذكية أكثر من 96 ألف تبرع إلكتروني، في مؤشر يعكس تنامي وعي المجتمع وسهولة الوصول إلى قنوات العطاء الرقمية التي توفرها الجمعية.
وأوضحت الجمعية أن التبرعات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وخيارات الدفع الإلكتروني، شكلت نسبة متنامية من إجمالي التبرعات خلال عام 2025، لاسيما في المواسم الخيرية، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، مما ساهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتنفيذ المشاريع الخيرية بكفاءة عالية.
وأكد يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المحسنين بالخدمات الرقمية للجمعية، ونجاح استراتيجية التطوير التقني التي تهدف إلى تسهيل التبرع، وضمان أعلى معايير الشفافية والأمان.

