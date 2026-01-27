الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل سفيرين وعدداً من حملة الشهادات

محمد بن حمد الشرقي لدى اطلاعه على إنجازات المؤسسة (الصور من وام)
28 يناير 2026 01:59

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، ورفع تنافسية إمارة الفجيرة في مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك، خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حيث اطلع سموه على أبرز إنجازات المؤسسة خلال عام 2025، ومشاريعها التنموية ومبادراتها الاستراتيجية في عدد من المجالات الحيوية، وجهودها في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة البيانات، وتنفيذ مبادرات الاستدامة.
ونوه سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة على مختلف المستويات. واطلع سموه على برامج المسؤولية المجتمعية، وتأهيل الكوادر البشرية في الصفين الثاني والثالث، وتفعيل منظومة الابتكار المؤسسي، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويواكب توجهات الدولة في التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

أخبار ذات صلة
«الفجيرة الخيرية» تسجل 96 ألف تبرع إلكتروني
ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري الأردن وفلسطين

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلّاً على حدة، الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، وبافول بانيس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. ورحب سموه بالضيفين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية.
 وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آفاق التعاون، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المتبادلة في مختلف المجالات.
إلى ذلك، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، عدداً من حملة الشهادات العليا من أبناء الإمارة. وأشار سموه إلى التزام إمارة الفجيرة بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. 
حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الموارد الطبيعية
الفجيرة
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©