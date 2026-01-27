أبوظبي تطلق مشروعاً تجريبياً لنقل عينات الدم بطائرات مسيّرة

أبوظبي (وام)



أعلنت شركة «بيورلاب»، المشغّل لأكبر شبكة مختبرات طبية في منطقة الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة بيور هيلث، بالتعاون مع شركة «لود أوتونومس» المتخصصة في تكنولوجيا الطيران المتقدمة وتطوير الطائرات من دون طيار، تنفيذ مشروع تجريبي لنقل عينات الدم باستخدام الطائرات من دون طيار بين مدينة الشيخ خليفة الطبية والمقر الرئيس لشركة بيورلاب في أبوظبي. ويحظى هذا المشروع بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، وتم إطلاقه خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم أُقيم ضمن النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» الذي نظمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة وسرعة النقل الآمن والموثوق لعينات الدم على أساس يومي، بما يتماشى مع المعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة في إمارة أبوظبي، ويسهم في تقليص زمن التشخيص، وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الطبية بشكل عام.

ويُعد المشروع خطوة محورية نحو دمج التقنيات الذاتية في سلاسل الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز استدامة العمليات، وتحسين جودة الخدمات عبر المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي، إلى جانب الحد من الأثر البيئي، وتعزيز موثوقية خدمات التشخيص الطبي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يشكل مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، منصة متكاملة لتسريع الابتكار في تقنيات التنقل المستقبلية، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ريادية تُحدث أثراً ملموساً في المجتمع. وأكد أن هذه التطبيقات تسلط الضوء على الدور الحيوي للحلول والأنظمة المتقدمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتعكس التزام أبوظبي بقيادة التحول نحو مستقبل قائم على الابتكار وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاختبار وتطوير حلول التنقل الذكي.



قيمة مضافة

من جانبه، قال أريندام هالدار، الرئيس التنفيذي لشركة بيورلاب، إن كل دقيقة يتم توفيرها في نقل عينات الدم، تمثل قيمة مضافة لحياة المرضى الذين ينتظرون التشخيص، موضحاً أن دمج تقنيات النقل الجوي الذكي مع الشبكة التشخيصية للشركة لا يقتصر على تسريع عمليات التسليم فحسب، بل يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية بأكملها. وأكد أن المشروع يعكس قناعة بيورلاب بأن الابتكار في قطاع الرعاية الصحية يجب أن يخدم الإنسان بسرعة وكفاءة وذكاء، وبمسؤولية بيئية أكبر، ويجسد رؤية أبوظبي في تحويل مفاهيم الاستدامة والأتمتة إلى واقع عملي ملموس.

وقال راشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»: يمثل المشروع التجريبي تطبيقاً عملياً لقدرات الطيران الذاتي في دعم المنظومة اللوجستية الصحية، من خلال توفير حلول نقل طبية سريعة وآمنة ومستدامة للإمدادات والعينات الطبية. وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه اليوم ليس تصوراً مستقبلياً بعيد المدى، بل خطوة عملية ترفع جاهزية قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

ويسلط إطلاق المشروع الضوء على قوة الشراكة بين رؤية حكومة دولة الإمارات وابتكارات القطاع الخاص.