الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي والمرزوقي في أبوظبي

نهيان بن مبارك في صورة جماعية مع العريس وذويه (وام)
28 يناير 2026 01:59

أبوظبي (وام) 

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد سعيد المريخي، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة إبراهيم إسماعيل المرزوقي. 
وأقيم الحفل في مجلس المشرف بأبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. 
وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.  من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. 
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية.

أخبار ذات صلة
رئيس باكستان يلتقي نهيان بن مبارك خلال زيارته لأبوظبي
نهيان بن مبارك: التقدّم التكنولوجي والقيم الإنـسانية لا يتعارضان
نهيان بن مبارك
أفراح المري
أفراح المرزوقي
أبوظبي
آخر الأخبار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
الرياضة
كليبرز يواصل الانتصارات بالفوز على جاز في «السلة الأميركي»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©