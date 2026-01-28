الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يعتمد إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر

حمدان بن محمد يطلق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن مبادرة (دبي 10X)
28 يناير 2026 17:06

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "اعتمدنا اليوم إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، والتي أحدثت نقلة نوعية في العمل الحكومي بدبي ورسخت عقلية الابتكار والتعاون لدى قادة وموظفي الجهات الحكومية، وشجعتهم على الانتقال من الممارسات وأساليب العمل التقليدية إلى تبني الابتكار الشامل في تطوير وتنفيذ المشاريع الحكومية".
وأكد سموه: "قطاعنا الحكومي في دبي هو من الأكثر استعداداً للمستقبل على مستوى العالم ... ووضعنا لأنفسنا معايير عالية للتميز في العمل الحكومي لنواصل مسيرة التطور والتقدم دون توقف".

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد انطلاقة الأسبوع الإماراتي للاحتفاء بالكويت
محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

حمدان بن محمد
الصحة
السفر
التنقل
دبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
الرياضة
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©