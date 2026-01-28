حمدان بن محمد يعتمد إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "اعتمدنا اليوم إطلاق 3 مشاريع في قطاعات التنقل والصحة والسفر ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة (دبي 10X) التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، والتي أحدثت نقلة نوعية في العمل الحكومي بدبي ورسخت عقلية الابتكار والتعاون لدى قادة وموظفي الجهات الحكومية، وشجعتهم على الانتقال من الممارسات وأساليب العمل التقليدية إلى تبني الابتكار الشامل في تطوير وتنفيذ المشاريع الحكومية".

وأكد سموه: "قطاعنا الحكومي في دبي هو من الأكثر استعداداً للمستقبل على مستوى العالم ... ووضعنا لأنفسنا معايير عالية للتميز في العمل الحكومي لنواصل مسيرة التطور والتقدم دون توقف".

