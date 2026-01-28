الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أمير الكويت يستقبل عبدالله بن زايد

أمير الكويت يستقبل عبدالله بن زايد
28 يناير 2026 17:23

استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم في قصر بيان بالعاصمة الكويت، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ونقل سموّه إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكويتية، تستند إلى إرث طويل من الأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وإنسانية عميقة يشكل أساساً صلباً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات حريصة على البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، ودفع العلاقات الأخوية مع دولة الكويت إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يعكس الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويُسهم في تحقيق الرخاء والازدهار المستدام لشعبيهما.

وأكد سموه، أن دولة الكويت الشقيقة تشهد نهضة شاملة وتطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، يعكس رؤية قيادتها الحكيمة وإرادتها الراسخة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشيداً بما حققته الكويت من إنجازات نوعية على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.

حضر اللقاء، الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، ، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.

 

المصدر: وام
