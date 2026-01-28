الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للأرصاد» يكشف توقعات الطقس غداً

«الوطني للأرصاد» يكشف توقعات الطقس غداً
28 يناير 2026 17:30

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والجزرالأول عند الساعة 17:09. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 06:18، والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 80 30

دبي 26 17 75 35

الشارقة 26 15 80 30

عجمان 25 17 85 35

أم القيوين 25 15 80 40

رأس الخيمة 26 16 75 40

الفجيرة 25 18 80 35

العـين 26 15 85 30

ليوا 28 14 80 35

الرويس 26 16 80 40

السلع 25 15 80 30

دلـمـا 25 17 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 80 35

أبو موسى 25 19 80 30.

