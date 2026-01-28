الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الكويت يستقبل عبد الله بن زايد

ولي عهد الكويت يستقبل عبد الله بن زايد
28 يناير 2026 18:05

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، في قصر بيان، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الكويتية.

ورحّب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وسُبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء مسارات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الإماراتية الكويتية، مضيفاً أن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، ترتكز على أُسس راسخة من المحبة والثقة والاحترام، ويعمل البلدان من أجل تعزيزها، ودفع آفاق التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء، الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.

 

المصدر: وام
ولي عهد الكويت
الكويت
الإمارات
عبد الله بن زايد
صباح خالد الحمد الصباح
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
الرياضة
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©