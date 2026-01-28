عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكويتي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكويتية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

ورحب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك مع دولة الكويت الشقيقة، والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

حضر اللقاء الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.