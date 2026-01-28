الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكويتي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكويتي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
28 يناير 2026 18:32

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكويتية.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

ورحب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين.
من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك مع دولة الكويت الشقيقة، والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي

حضر اللقاء الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.

المصدر: وام
الإمارات
الكويت
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
الرياضة
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©