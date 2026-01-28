الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الهلال الأحمر» الإماراتي يبحث تعزيز الشراكة الإنسانية مع كمبوديا

28 يناير 2026 19:11

التقى سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر «الهيئة»، الأمانة العامة، بأبوظبي سعادة منان سمان سفير مملكة كمبوديا لدى الدولة، وذلك في إطار تعزيز جسور التعاون الإنساني بين الجانبين.
وتم خلال اللقاء استعراض الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر في دعم المجتمعات المتأثرة بالظروف الصعبة حول العالم، ومناقشة سبل توسيع مجالات التعاون لتنفيذ برامج إنسانية وتنموية في كمبوديا.
وأكد الجانبان أهمية العمل الإنساني المشترك القائم على مبادئ التضامن الإنساني، وبناء شراكات فاعلة تسهم في إحداث أثر تنموي مستدام، يعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، وبحث فرص إطلاق مبادرات مشتركة تعكس القيم الإنسانية المشتركة، وتدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المحتاجين، وتحقيق تنمية ملموسة على أرض الواقع.

المصدر: وام
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
كمبوديا
