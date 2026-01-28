الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «قيادات حكومات المستقبل» يطّلع على جهود مجلس الأمن السيبراني

محمد الكويتي يتوسط الوفد الزائر (وام)
29 يناير 2026 02:29

أبوظبي (وام)

استقبل مجلس الأمن السيبراني، أمس، وفد منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل من القيادات الحكومية العربية الشابة.
واطلع الوفد على جهود المجلس والمنظومات السيبرانية المختلفة والمبادرات المتعددة التي أطلقها لزيادة التوعية السيبرانية، وتحسين الجاهزية الحكومية، وتعرف على أبرز التهديدات السيبرانية.
وشمل برنامج الزيارة، جولة تعريفية داخل أقسام مجلس الأمن السيبراني، إضافة إلى جلسات متخصصة مع نخبة من خبراء وقيادات المجلس، تضمنت تعريف منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل بأهم المخاطر والتحديات، التي تواجه الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي وكيفية مواجهتها والتعامل معها.
وأكد الدكتور محمد  الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حرص المجلس على التعاون مع المؤسسات من مختلف القطاعات، بما يتيح التعرف عن كثب على تجربة دولة الإمارات الرائدة في المجال السيبراني، وتبادل ونقل الخبرات المطلوبة في إطار تمكين الشباب بالخبرات اللازمة.
وتأتي زيارة منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في إطار سلسلة من الزيارات التي ينظمها البرنامج لعدد من المؤسسات الحكومية الرائدة.
ويركز برنامج قيادات حكومات المستقبل على تمكين قيادات مستقبل العالم العربي، وتم الإعلان عنه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات.

