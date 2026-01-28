«الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات» يستعرض مبادرات أمنية وتوعوية

جمعة النعيمي (أبوظبي)



برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، واصل معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، أمس، فعالياته لليوم الثاني، بمشاركة نخبة من المؤسسات والأجهزة المعنية بالأمن والتوعية المجتمعية. ويشارك الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في هذا الحدث من خلال منصة تفاعلية متخصصة، تتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التوعوية الموجهة لجمهور المعرض من مختلف الفئات، بما في ذلك عرض مواد تثقيفية وإرشادية، وورش قصيرة للتوعية بآليات الوقاية والتبليغ المبكر، بالإضافة إلى برامج تفاعلية تستهدف فئة الشباب لتعزيز سلوكيات الحماية الذاتية.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع جهود الجهاز في تعزيز الأمن المجتمعي والوقاية من المخاطر المرتبطة بتعاطي وترويج المخدرات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول أساليب الترويج الحديثة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية والأمنية. وأكد الجهاز أن المعرض يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المشاركة، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة لحماية الأفراد وصون استقرار المجتمع، عبر تعزيز الثقافة الوقائية التي تشكل خط الدفاع الأول ضد هذه الآفة.

وقال الدكتور إبراهيم العلكيم، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح: إن مشاركتنا مع الجهاز الوطني مكافحة المخدرات، تأتي لتوعية المجتمع من مخاطر غسل الأموال والمخدرات، التي تعدّ من أكبر التهديدات، خاصة وأن المجرمين ومروجي المخدرات يستخدمون أحدث التقنيات في المجال لتسويق المخدرات. وأضاف: الأموال المتحصل عليها من المخدرات تستغل في تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأكد الدكتور العلكيم أن دورنا وتواجدنا في هذا المعرض جاء للعمل ضمن منظومة متكاملة بيننا وبين الجهات المعنية والمتخصصة، لافتاً إلى أن دور الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، يعتبر مهماً جداً لمنظومتنا الأمنية والاجتماعية، لكون المخدرات تعتبر وتصنّف ضمن أعلى المخاطر على المستوى العالمي.

وتابع: لا يخفى عليكم أن التكنولوجيا في هذا العصر يتم توظيفها واستخدامها في جميع المجالات بما في ذلك الأنشطة الإجرامية، ليس فقط في غسل الأموال بل وتستخدم في أمور التسويق والنصب والاحتيال. ونعمل مع الجهات المتخصصة يداً بيد، لحماية الجيل القادم من هذه المخاطر الآثار وحماية مجتمعنا ككل.

وأكد الدكتور العلكيم أن الجهات المتخصصة تبذل جهداً كبيراً في توعية المجتمع وتوعيته بكل ما يفيد الفرد في حياته، مشيداً بهذا النوع من المعارض التوعوية الرفيعة.



توعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

تشارك وزارة الداخلية أيضاً في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض، وتستعرض منظوماتها الذكية الموجهة لتعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، عبر منصة تفاعلية مخصصة، إلى جانب تقديم شروحات ميدانية حول آليات الإبلاغ الآمن وحماية الأفراد من محاولات الاحتيال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. كما تتضمن المنصة سلسلة أنشطة توعوية للجمهور تركز على سلوكيات الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي بصفة عامة. وأكدت الوزارة أن مشاركتها في الحدث تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد، لافتة إلى أن التوعية اليوم تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات والجرائم الإلكترونية، باعتبارهما من أبرز التحديات العابرة للحدود التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الشباب.



شرطة أبوظبي: منصة للتوعية

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المعرض، وتستعرض مديرية مكافحة المخدرات جهودها في التوعية بمخاطر هذه الآفة، وعرضت أيضاً مديرية التحريات والمباحث الجنائية منصة للتوعية والتعريف بالجرائم الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مديرية شرطة المناطق الخارجية.

وتؤكد شرطة أبوظبي اهتمامها بالمشاركة في المعرض بمختلف الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التوعية لأفراد المجتمع حول مخاطر المخدرات، مع الحرص على التنسيق المشترك مع الشركاء في مكافحة الجريمة والعلاج من الإدمان، وغرس الثقافة التوعوية في نفوس الشباب عموماً، وخصوصاً مجندي الخدمة الوطنية، بأهمية الوقاية من مخاطر هذه الآفة.

وتستعرض شرطة أبوظبي إنجازات وجهود التوعية والتصدي لهذه الآفة من خلال عرض مشروع الوقاية من المخدرات افتراضياً VR، وخدمة فرصة أمل التي تتيح للمرضى المتعاطين والمدمنين تقديم الطلبات للعلاج، كما تضمنت المشاركة توزيع كتيبات لتوعية الجمهور بمخاطر المخدرات، والوقاية من هذه الآفة وتوضيح آثارها على الصعيد الفردي والأسري والمجتمعي.

كما تؤكد شرطة أبوظبي أهمية التوعية التي تسهم بشكل فعال في المشاركة في تعزيز الوقاية من الجرائم، من خلال تمرير المعلومات الأمنية والمجتمعية والمرورية، عبر التواصل مع خدمة «أمان» التي تعمل على مدار الساعة.