علوم الدار

إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الدراسات القضائية» بدبي

إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الدراسات القضائية» بدبي
29 يناير 2026 02:29

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثانية من برنامجه التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، بحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم.
وتضم هذه الدفعة 14 متدرباً من ذوي الخبرة القانونية.
وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة: إعداد قضاة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الخدمات القضائية. 

الدراسات القضائية
دبي
الإمارات
معهد دبي القضائي
