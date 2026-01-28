إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الدراسات القضائية» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثانية من برنامجه التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، بحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم.

وتضم هذه الدفعة 14 متدرباً من ذوي الخبرة القانونية.

وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة: إعداد قضاة يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الخدمات القضائية.