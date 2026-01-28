الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة توعوية في قرية السعديات العمالية

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة توعوية في قرية السعديات العمالية
29 يناير 2026 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة توعوية في قرية السعديات العمالية، وذلك ضمن الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر».
وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وموانئ أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب فريق إدارة الأزمات العمالية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
وأكد العميد الدكتور حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، أن تنفيذ المبادرة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز سلامتهم.

قرية السعديات
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
الأمن الجنائي
