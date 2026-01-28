الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة أبوظبي يشيد ببرامج أكاديمية سيف بن زايد

قائد شرطة أبوظبي يشيد ببرامج أكاديمية سيف بن زايد
29 يناير 2026 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي

اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته إلى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على سير عمل دورات منظومة التطوير القيادي المطبقة في شرطة أبوظبي، وذلك بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وأكّد معاليه أهمية الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية شرطة أبوظبي في تعزيز منظومة الأمن والأمان.
وأشاد المهيري بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للدورات، ودور الأكاديمية المحوري في إعداد وتأهيل القيادات الشرطية، ودعم مسيرة التميز والريادة في العمل الشرطي والأمني.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
أحمد سيف بن زيتون المهيري
أحمد المهيري
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
الرياضة
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©