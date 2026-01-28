قائد شرطة أبوظبي يشيد ببرامج أكاديمية سيف بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته إلى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على سير عمل دورات منظومة التطوير القيادي المطبقة في شرطة أبوظبي، وذلك بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكّد معاليه أهمية الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية شرطة أبوظبي في تعزيز منظومة الأمن والأمان.

وأشاد المهيري بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للدورات، ودور الأكاديمية المحوري في إعداد وتأهيل القيادات الشرطية، ودعم مسيرة التميز والريادة في العمل الشرطي والأمني.