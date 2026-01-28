الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق فعاليات «سوق المزارعين» ضمن مهرجان «أجواء قدفع» بالفجيرة

انطلاق فعاليات «سوق المزارعين» ضمن مهرجان «أجواء قدفع» بالفجيرة
29 يناير 2026 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي

نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة «سوق المزارعين» ضمن فعاليات مهرجان «أجواء قدفع» على كورنيش قدفع بإمارة الفجيرة، الذي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 20 مزارعاً ومنتجاً من داخل الدولة وخارجها، وبمشاركة فاعلة للأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المحلية.
ويهدف السوق إلى دعم وتمكين المزارعين المحليين، من خلال توفير منصة مباشرة لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية، وتعزيز حضور المنتج المحلي في المجتمع، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي.
ويقدم السوق تشكيلة من الخضروات والفواكه الطازجة، والورقيات الموسمية، والشتلات والبذور المحلية والعضوية، إلى جانب المنتجات الغذائية المحوّلة، مثل الفواكه المجففة، والدبس، والبهارات، ومنتجات الألبان، إضافة إلى العسل ومنتجات النحل.
كما يستعرض مبادرات وحلول الزراعة المستدامة، بما في ذلك الأنظمة الزراعية الحديثة والتسميد العضوي.

الإمارات
الفجيرة
منطقة قدفع
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
الرياضة
يونايتد يحافظ على صدارة «دوري الأولى».. وحتا يكتسح سيتي
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©