انطلاق فعاليات «سوق المزارعين» ضمن مهرجان «أجواء قدفع» بالفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة «سوق المزارعين» ضمن فعاليات مهرجان «أجواء قدفع» على كورنيش قدفع بإمارة الفجيرة، الذي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 20 مزارعاً ومنتجاً من داخل الدولة وخارجها، وبمشاركة فاعلة للأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المحلية.

ويهدف السوق إلى دعم وتمكين المزارعين المحليين، من خلال توفير منصة مباشرة لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية، وتعزيز حضور المنتج المحلي في المجتمع، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي.

ويقدم السوق تشكيلة من الخضروات والفواكه الطازجة، والورقيات الموسمية، والشتلات والبذور المحلية والعضوية، إلى جانب المنتجات الغذائية المحوّلة، مثل الفواكه المجففة، والدبس، والبهارات، ومنتجات الألبان، إضافة إلى العسل ومنتجات النحل.

كما يستعرض مبادرات وحلول الزراعة المستدامة، بما في ذلك الأنظمة الزراعية الحديثة والتسميد العضوي.