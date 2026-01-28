الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فعاليات في مستشفى القاسمي للتوعية بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه

جانب من الفعاليات (من المصدر)
29 يناير 2026 02:29

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فعاليات وأنشطة بمقر مستشفى القاسمي لتوعية العاملين والزائرين، بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وطرق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية وذلك في اطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.
وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن حملة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه التي تنفذها الهيئة تتم بالتعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة، لتوعية شرائح المجتمع المختلفة من مؤسسات وهيئات وأفراد بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه باعتبارهما أساس الحياة والإنتاج والتنمية والتطوير والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في مجالات إنتاج وتحلية ونقل وتوزيع المياه وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، لذلك تعمل الهيئة باستمرار لتنفيذ خطة مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

الإمارات
مستشفى القاسمي
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
هيئة كهرباء الشارقة
كهرباء الشارقة
ترشيد الاستهلاك
ترشيد استهلاك الطاقة
ترشيد استهلاك الماء
ترشيد المياه والطاقة
