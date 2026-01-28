فعاليات في مستشفى القاسمي للتوعية بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة فعاليات وأنشطة بمقر مستشفى القاسمي لتوعية العاملين والزائرين، بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وطرق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية وذلك في اطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.

وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن حملة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه التي تنفذها الهيئة تتم بالتعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة، لتوعية شرائح المجتمع المختلفة من مؤسسات وهيئات وأفراد بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه باعتبارهما أساس الحياة والإنتاج والتنمية والتطوير والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في مجالات إنتاج وتحلية ونقل وتوزيع المياه وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، لذلك تعمل الهيئة باستمرار لتنفيذ خطة مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.