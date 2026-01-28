الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تفتتح 29 مسجداً وتخصّص 56 أرضاً خلال 2025

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
29 يناير 2026 02:31

دبي (الاتحاد)

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تنفيذ منظومة متكاملة لبناء ورعاية المساجد.
وشهد العام الماضي، تخصيص 56 أرضاً لبناء مساجد جديدة موزعة على 37 منطقة في مختلف أنحاء الإمارة، شملت 32 جامعاً و24 مسجد أوقات، في خطوة تعكس نهجاً تخطيطياً يراعي النمو السكاني المستقبلي، ويعزّز عدالة توزيع المساجد، بما يتكامل مع التخطيط الحضري الشامل ويضمن قرب الخدمات الدينية من السكان.

وأشاد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، بالدور المحوري للمتبرعين، وبمساهماتهم النوعية، التي شكّلت ركيزة أساسية في تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً أن دعمهم يعكس وعياً مجتمعياً راسخاً بأهمية المسجد في بناء الإنسان وتعزيز القيم، كما ثمّن الشراكات الفاعلة مع المطورين العقاريين الذين أسهموا من خلال مشاريعهم في دمج المساجد ضمن النسيج العمراني للأحياء السكنية، بما يحقق تكامل الخدمات ويعزز استدامة المجتمعات.
وتجسّد هذه الجهود نموذجاً متقدماً في العمل المشترك لخدمة المجتمع، حيث أسهمت في تحقيق جانب مهم من مستهدفات أجندة دبي الحضرية، من خلال دعم التخطيط المتوازن، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ المجتمعات المتماسكة، بما يرسّخ مكانة المسجد كرافد أساسي في المنظومة الحضرية والإنسانية، وينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ورؤية الإمارة للمستقبل.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
المساجد
تشييد المساجد
مساجد الإمارات
