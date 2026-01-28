الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تستعرض تجاربها في تعزيز الجاهزية لإدارة الأزمات

حمد النيادي خلال الجلسة (من المصدر)
29 يناير 2026 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات «ملتقى مرونة 2026»، الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات والهيئات الحكومية والشركات في الإمارة، وبحضور نخبة من القيادات والمتخصصين والخبراء المحليين والدوليين. وقدم العميد الدكتور حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، ورقة عمل ضمن جلسة حوارية بعنوان «دروس مستفادة من أزمات واقعية»، استعرض خلالها عدداً من التجارب الميدانية التي تعاملت معها شرطة أبوظبي، مسلطاً الضوء على أهمية الجاهزية الاستباقية، والتكامل المؤسسي، وسرعة اتخاذ القرار، باعتبارها ركائز أساسية في إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وشارك مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي، عبر منصة مخصصة ضمن فعاليات الملتقى، استعرض خلالها جهوده وخبراته في تنفيذ المهام الرسمية خارج الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين.

ملتقى مرونة
الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
حمد النيادي
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©