«شرطة أبوظبي» تستعرض تجاربها في تعزيز الجاهزية لإدارة الأزمات

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات «ملتقى مرونة 2026»، الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات والهيئات الحكومية والشركات في الإمارة، وبحضور نخبة من القيادات والمتخصصين والخبراء المحليين والدوليين. وقدم العميد الدكتور حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، ورقة عمل ضمن جلسة حوارية بعنوان «دروس مستفادة من أزمات واقعية»، استعرض خلالها عدداً من التجارب الميدانية التي تعاملت معها شرطة أبوظبي، مسلطاً الضوء على أهمية الجاهزية الاستباقية، والتكامل المؤسسي، وسرعة اتخاذ القرار، باعتبارها ركائز أساسية في إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وشارك مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في شرطة أبوظبي، عبر منصة مخصصة ضمن فعاليات الملتقى، استعرض خلالها جهوده وخبراته في تنفيذ المهام الرسمية خارج الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين.