الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة أبوظبي يكرِّم خريجي الخدمة البديلة والجهات المتميزة

أحمد بن زيتون المهيري في صورة جماعية مع المكرمين (من المصدر)
29 يناير 2026 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة من مجندي الخدمة البديلة، إلى جانب تكريم 9 جهات وشركات استوفت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، ضمن فعاليات «ملتقى مرونة 2026»، الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على مدار يومين، بمشاركة مختلف الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ونخبة من القيادات والمتخصصين والخبراء المحليين والدوليين.
ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها مجندو الخدمة البديلة خلال فترة تدريبهم، وما أظهروه من التزام وجدية وانضباط، أسهمت في دعم منظومة الجاهزية المؤسسية، وتعزيز كفاءة الاستجابة واستمرارية العمل، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في بناء القدرات وتمكين الموارد البشرية.
وشمل التكريم الجهات والشركات التي حققت متطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال؛ تقديراً لحرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، ورفع جاهزية أنظمتها التشغيلية، وضمان استدامة الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، بما يعزز مرونة القطاعات ويدعم استقرار بيئة الأعمال.
وأكد معاليه أن ملتقى مرونة 2026 يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة في ترسيخ مفاهيم المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال، مشيداً بدور الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق التكامل، وتعزيز الجاهزية الشاملة، بما يسهم في صون المكتسبات، وتحقيق جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

الخدمة البديلة
شرطة أبوظبي
الإمارات
أحمد سيف بن زيتون المهيري
أحمد المهيري
ملتقى مرونة
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
