الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سناء سهيل: الإمارات والكويت.. روابط أخوية وإرث مشترك

سناء سهيل
29 يناير 2026 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية-الكويتية، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «يأتي الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية- الكويتية، تحت شعار (الإمارات والكويت إخوة للأبد)، تجسيداً لعمق الروابط والعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتينة. إن ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة هو الإرث المشترك والروابط الأخوية، تعززهما حكمة القيادتين، ويجسده تقارب المجتمعين، وتحتضنه الأسرة باعتبارها المرتكز الأول للقيم الخليجية المشتركة، والضامن لاستدامة هذه الروابط عبر الأجيال».

سناء سهيل
الإمارات
الكويت
الإمارات والكويت
