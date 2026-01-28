الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: شراكة استراتيجية مثمرة بين الإمارات وإيطاليا
29 يناير 2026 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن العمل متواصل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المثمرة والممتدة بين الإمارات وإيطاليا، بما يعزز الأولويات التنموية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. 
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة سيرجو متاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، العلاقات التاريخية الراسخة بين الإمارات وإيطاليا، والعمل المتواصل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المثمرة والممتدة بينهما، بما يعزز الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. بوصلة الإمارات الدائمة هي التعاون القائم على الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة من أجل البناء والتنمية والمستقبل المزدهر للجميع».

