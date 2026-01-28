الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يطّلع على أحدث مبادرات المنظومة القضائية

سلطان بن أحمد القاسمي خلال إطلاق الأنظمة الرقمية (وام)
29 يناير 2026 02:31

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية

أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، الأنظمة الرقمية القضائية الجديدة، مطلعاً سموه على أحدث المبادرات التطويرية والرقمية للمنظومة القضائية، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك في مبنى دائرة القضاء بالشارقة.
وأكّد سموه، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة، التي تم إطلاقها وفق أعلى المعايير التقنية، تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة التقاضي في إمارة الشارقة، لما لها من دور محوري في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء القضائي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق سرعة الإنجاز، وتعزيز رضا المتعاملين.
وثمَّن سموه، الجهود التي بذلها فريق العمل في مجلس القضاء ومؤسساته لإنجاز هذا المشروع في زمن قياسي، مشيداً بما تحقق من تكامل مؤسسي وتطور تقني، يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالخدمات القضائية. واستمع سموه، إلى شرح حول الخدمات الرقمية، التي تقدمها دائرة القضاء إلى متعامليها. كما تعرّف سموه، على الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ورحلة المتعامل والخطوات التي يتبعها، بدءاً من تقديم الطلب وتقييد البلاغ، مروراً بإجراءات التحقيق وحضور الجلسات، وصولاً إلى صدور الأحكام وتنفيذها. وتعرّف سمو نائب حاكم الشارقة، على مبادرة «تِبيان» المساعد الافتراضي للخدمات القضائية. وشهد سموه، توقيع المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للمنظومة القضائية.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول إحصائيات المنظومة القضائية على مستوى الموارد البشرية، ونسب التوطين حسب المسميات الوظيفية، إلى جانب إحصائيات الموارد المالية وآلية صرف المستحقات.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس القضاء
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
الرياضة
انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©