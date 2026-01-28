نورة الكعبي: تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع سورينام

باريماروبو (وام)

اختتمت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، زيارة رسمية إلى جمهورية سورينام، حققت نتائج إيجابية وملموسة، وعكست حرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والسياحة، والتبادل الثقافي، وبناء القدرات، والتجارة.

ورافق معاليها، خلال الزيارة، عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

والتقت معالي الكعبي، خلال الزيارة، فخامة جينيفر خيرلينغز سيمونز، رئيسة جمهورية سورينام، ومعالي ميلفين بوفا، وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون، ومعالي أندرو باسارون، وزير الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، ومعالي أديلين وينرمان، وزيرة المالية والتخطيط، ومعالي باتريك برونينغز، وزير النفط والغاز والبيئة، ومعالي مايك نويرسالم، وزير الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

وقدّمت معاليها التهنئة لفخامة خيرلينغز سيمونز، بمناسبة انتخابها كأول امرأة تتولى رئاسة جمهورية سورينام في يوليو 2025.

ونقلت معالي الكعبي إلى فخامة رئيسة جمهورية سورينام تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

من جهتها، حمّلت فخامة خيرلينغز سيمونز معالي الكعبي تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها بمزيد من التنمية والازدهار لحكومة وشعب دولة الإمارات.

واستعرضت فخامة خيرلينغز سيمونز، الرؤية الاقتصادية لجمهورية سورينام، والتي ترتكز على التوظيف الاستراتيجي للاكتشافات الجديدة في قطاعي النفط والغاز لدعم مسارات التنويع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.