علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية تطوير التشريعات الداعمة للأداء الحكومي

محمد الشرقي لدى لقائه محمد الزيودي (وام)
29 يناير 2026 02:31

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للأداء الحكومي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، والارتقاء ببيئة العمل، وتحقيق أفضل مستويات الإنتاجية والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على عرض توضيحي حول قانون الموارد البشرية رقم 2 لسنة 2025، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة الوظيفية، وتعزيز بيئة العمل، وتطوير الأداء المؤسسي، ويعد إطاراً عاماً ومرجعاً تشريعياً لقوانين الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى ما يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، من اهتمام لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات التنمية المجتمعية الشاملة.
ويتضمن القانون عدداً من المزايا التنظيمية، من بينها التركيز على الهياكل التنظيمية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتنظيم أنماط العمل المرن، وتطوير منظومة الإجازات، حيث تم رفع إجازة الوضع إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، إلى جانب اعتماد لائحة تنفيذية للقانون وجداول واضحة للرواتب، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وحفظ الحقوق، وتوضيح الواجبات.
من جانبه، عبر محمد خليفة الزيودي عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً حرص دائرة الموارد البشرية على تطبيق القانون، بما يحقق أهدافه، ويرتقي ببيئة العمل الحكومي.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

