علوم الدار

الإمارات تشارك في جلسة "التحوّل العالمي نحو عصر الدولة الكهربائية" ضمن أسبوع الهند للطاقة

الإمارات تشارك في جلسة "التحوّل العالمي نحو عصر الدولة الكهربائية" ضمن أسبوع الهند للطاقة
29 يناير 2026 10:15

شاركت دولة الإمارات ممثَلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في جلسة "التحوّل العالمي نحو عصر الدولة الكهربائية" ضمن أسبوع الطاقة الهندي، الذي عُقد في مدينة غوا، بجمهورية الهند، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة.

وناقشت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بتزايد الطلب العالمي على الكهرباء، ومرونة سلاسل الإمداد، وأهمية الاستثمار في بنية تحتية ذكية ومرنة لشبكات الكهرباء.

وسلط المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، الضوء، خلال الجلسة، على ريادة دولة الإمارات عبر مشاريع قائمة ومستقبلية لتحديث شبكات الكهرباء، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة، بما يضمن أنظمة طاقة موثوقة، ميسّرة، ومنخفضة الانبعاثات.

وقال إن توسعة وتحديث شبكات الكهرباء ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء عالمياً.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة النظيفة من خلال تنويع مزيج الطاقة، وفي مقدمة ذلك محطة براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُشكل نموذجاً عالمياً في إنتاج كهرباء نظيفة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم مستهدفات الدولة في الحياد المناخي والتحول إلى منظومة طاقة مستدامة.
 

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
الهند
